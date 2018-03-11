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Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in (74) cenazesi, yarın Ordu'da toprağa verilecek.

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü gözaltında

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren, Türkiye'nin önemli davalarına bakan, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'in (74) cenazesi, yarın Ordu'da toprağa verilecek. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa B. (25) ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Orhan Karadeniz'e, Mustafa B.’nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan Karadeniz, ağır, motosikletten düşen sürücü Mustafa B. ise hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz, ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Orhan Karadeniz, gece saatlerinde, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa B. ise tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa B.'nin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.
Mehmet Orhan Karadeniz'in oğlu Emre Karadeniz ile Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bugün cenazeyi almak için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Büyük üzüntü yaşayan Emre Karadeniz, açıklama yapmazken, Başsavcı Ramazan Solmaz ise sorulara yanıt verdi. Mehmet Orhan Karadeniz'in ölümüyle ilgili Alanya Başsavcılığı'nın adli takibi sürdürdüğünü belirten Solmaz, “Olay yeri görgü şahitleri, olay yerindeki kameralar ve MOBESE kameraları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Olayla ilgili 1 kişi gözaltında. Olayın meydana gelişi ve dolayısıyla ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsisi devam ediyor. Çok yönlü araştırmalarımız devam ediyor. İleride kamuoyu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacak" dedi. Cenazenin bugün uçakla Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Oğmaca köyüne götürüleceğini kaydeden Başsavcı Solmaz, Mehmet Orhan Karadeniz'in yarın öğle vakti toprağa verileceğini söyledi.
ÖNEMLİ DAVALARA BAKTI
Mehmet Orhan Karadeniz, hakimlik mesleğinden 2008 yılında emekli oldu. Karadeniz, Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekillerinin yargılandığı dava, Sivas davası, Beyaz Enerji davası, Hizbullah ana davası, Akın Birdal suikastı, Neşter Operasyonu davası, Çankırı Valisi'ne suikast davası, Umut davası (Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy cinayetleri), Fethullah Gülen davası, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırı davasına bakmıştı.

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Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü gözaltındaÜnlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü gözaltında

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