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Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam motosikletiyle, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'e çarpan ve yaralanan sürücü Mustafa Bozteke, hastaneden taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam motosikletiyle, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'e çarpan ve yaralanan sürücü Mustafa Bozteke, hastaneden taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mustafa Bozteke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Bozteke'nin Alanya'da bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı belirtildi.

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