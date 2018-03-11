Ünlü hakimin ölümüyle ilgili motosiklet sürücüsü tutuklandı (2)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam motosikletiyle, emekli hakim Mehmet Orhan Karadeniz'e çarpan ve yaralanan sürücü Mustafa Bozteke, hastaneden taburcu edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Mustafa Bozteke, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa Bozteke'nin Alanya'da bir eğlence merkezinde garson olarak çalıştığı belirtildi.

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