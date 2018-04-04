Ünlü inşaat firmasının yöneticileri gözaltına alındı

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, "dolandırıldım" diyerek polise şikayette bulundu. Polisin 8 kişiyi gözaltına aldığı olayda şüphelilerin daireleri satıldı diye göstererek akrabalarının üzerine geçirdiği ve milyonlarca dolar dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durdurmuştu. Birlikte iş yaptığı inşaat firmasının kendisini dolandırdığını ifade eden Şaşmaz, firmayı savcılığa başvurarak şikayet etti. Şüphelilerin şirketleri boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia eden Şaşmaz’ın isimleri vermesi üzerine polis çalışma başlattı. Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sabaha karşı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler şubeye götürülerek sorgulanırken, olayla ilgili 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.