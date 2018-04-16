Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, iş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K. ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.
Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.
Özlem A. da fotoğrafı Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.
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