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Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 06:12 | Son Güncelleme

İş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal edenlere 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, iş adamı Murat Aşık'ın yatakta çekilmiş müstehcen fotoğraflarını sevgilisine göndererek özel hayatını ihlal eden Derya K. ile arkadaşı Özlem A. 1'er yıl 8'er ay hapse çarptırıldı.

Derya K., geçen yıl bir otelde birlikte olduğu Aşık'ın yatakta çekilmiş fotoğraflarını arkadaşı Özlem A.'ya göndermişti.

Özlem A. da fotoğrafı Aşık'ın sevgilisi Gökçen Taştemel'e atmıştı. Aşık'ın şikâyeti üzerine Derya K. ve Özlem A. hakkında dava açılmıştı.

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Murat Aşık müstehcen fotoğraf dava hapis cezası

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