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Ünlü iş adamının oğlu hakkında şok iddia

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 07:51 | Son Güncelleme

Merhum işadamı Şehmuz Tatlıcı’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu hakkında hamile eşi Melisa Tatlıcı’yı darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

Ünlü iş adamının oğlu hakkında şok iddia

74 yaşında hayatını kaybeden ve ailesine 1.5 milyar dolarlık servet bırakan işadamı Şehmuz Tatlıcı'nın küçük oğlunun, geçtiğimiz yıl haziranda evlendiği eşini darp ettiği öne sürüldü. 28 yaşındaki Şehmuz Tatlıcı, Bodrum'da tanıştığı Melisa Hoşkal ile ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlenmişti. Melisa Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda eşi Şehmuz Tatlıcı hakkında hamile olduğu halde kendisini darp ve tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Melisa Tatlıcı, üç ay süreyle kendisine yaklaşmaması kararı verilen kocasını bir de savcılığa şikayet etti.

Melisa Tatlıcı'nın mahkemeye sunduğu dilekçeye göre olay, geçtiğimiz temmuzda meydana geldi. Melisa Tatlıcı ve eşi Şehmuz Tatlıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Şehmuz Tatlıcı iddiaya göre eşini darp etti. Darp sonrası İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Melisa Tatlıcı, Şehmuz Tatlıcı aleyhine koruma talep etti.

SAVCILIĞA İHBAR ETTİ

Talep sonrası mahkeme, Şehmuz Tatlıcı'nın eşine yaklaşmamasına, şiddet ve tehdit içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme kararı sonrası ikili arasında yeniden tartışma yaşandı. Ve yine iddiaya göre hamile Melisa Tatlıcı, eşi Şehmuz Tatlıcı tarafından bir kez daha darba maruz kaldı. Savcılığa başvuran Melisa Tatlıcı, eşinin cezalandırılmasını istedi. Savcılık tarafından Şehmuz Tatlıcı hakkında soruşturma başlatıldı. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
şehmuz tatlıcı Melisa Tatlıcı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zengin kocayla evlendi hamile de kaldı artık boşanma zamanı gelsin ömür boyu nafaka.
kadın milleti çok tehlikeli
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