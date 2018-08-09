Ünlü iş adamının saatini çalan kişiye 13 yıla kadar hapis istemi

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği otelde işadamının saatini çaldığı öne sürülen Mehmet Emin O. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne 5 Haziran'da açılan davanın iddianamesine göre, Semih Sohtorik Denizcilik A.Ş'nin kurucusu merhum armatör Hüseyin Semih Sohtorik'in oğlu Emir Sohtorik 8 Nisan 2016'da Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otelin spor salonuna gitti. Soyunma odasında üzerini değiştiren ve Rolex marka kol saati ile eşyalarını dolaba koyan Emir Sohtorik spor salonuna geçti. Sohtorik'in spor yapmasından faydalanan Mehmet Emin O. (30) iş adamının dolabını açarak 6 bin Euro değerindeki saati alarak ayrıldı.

DOLABIN KİLİDİ KIRILDI

Spordan dönen Emir Sohtorik dolabının zorlanarak açıldığını ve kol saatinin çalınmış olduğunu gördü. Durumu otel yönetimine bildiren iş adamı polise de haber verdi. Güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde dolabın kilidini kırarak kol saatini çalan kişinin Mehmet Emin O. olduğu belirlendi.

13 YIL HAPSİ İSTENDİ

Emir Sohtorik'in şikayeti üzerine gasp suçundan tutuklu olduğu belirlenen Mehmet Emin O. 'nu ifadesi savcılıkça alındı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirten şüpheli hakkında dolabın kilidini kırdığı gerekçesiyle mala zarar verme ve saati çaldığı iddiasıyla da hırsızlık suçlarından toplam 5 yıl 3 aydan 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.