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Ünlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da, Başak Sayan ise 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' kitabıyla D&R Capacity’de okurlarıyla buluştu.

Ünlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- ÜNLÜ Oyuncu Ceyda Düvenci, 'Balköpüğü: Tatlı Bir Sürpriz'in ilk imza gününde D&R Hilltown’da, Başak Sayan ise 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' kitabıyla D&R Capacity’de okurlarıyla buluştu.

Ceyda Düvenci'nin 'Serebral Palsi' hastası kızı Melisa ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak kaleme aldığı kitapta, Balköpüğü karakterinin tek başına çıktığı sürpriz yolculukta minik hikayelerle Serebral Palsili çocuklara nasıl davranılması gerektiğini anlatıyor. D&R Hill Town’da düzenlenen imza gününde Düvenci, ilk olarak minik ziyaretçilerine masal okudu, daha sonra onlarla bol bol fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.

SERİ HALİNDE DEVAMI GELECEK

Düvenci, yürümek, okumak, yazmak, resim çizmek, parkta oynamak, herhangi bir enstrüman çalmak, okulda öğrenci olmak, kısacası hayata karışmak için diğer çocukların desteğine ihtiyaç duyan çocukların hikayesinin yer aldığı 'Balköpüğü' karakterinin başından geçenleri seri olarak yazmaya devam edecek.

MİLO'NUN HAYALLERİNİ KALEME ALDI

Ünlü oyuncu ve yazar Başak Sayan da D&R Capacity’de çocuklara önce masal okudu, sonra minik okurları için 'Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk' adlı kitabını imzaladı. Rüzgar gibi uçmak isteyen Milo’nun kurduğu hayaller ve başından geçen olayları kaleme aldığı kitabıyla okurlarıyla buluşan Sayan, sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(FOTOĞRAF)

Ünlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldiÜnlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldiÜnlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldiÜnlü isimler D&R çocuk etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi

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