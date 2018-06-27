Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaşanan olay şoke etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran gencin, önce şube müdürü tarafından azarlandığı ardından ise sipariş verdiği plastik bardak üzerindeki isim silinerek çöpe atıldığı iddia edildi.

SİPARİŞ VERDİĞİ KAHVEYE ERDOĞAN'IN İSMİNİ YAZDIRMAK İSTEDİ

İddiaya göre dün akşam saatlerinde, dünyaca ünlü Amerikan kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda Hüseyin Göktepe isimli vatandaş 3 yıldır olduğu gibi iş yerine gelerek kahve siparişi verdi. Göktepe sipariş verdiği bardağa ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdırmak istedi.

"BU İSİM BURADA YAZILAMAZ, ÇÜNKÜ YASAK"

Siparişi almaya hazırlanan Göktepe, kahvesinin bulunduğu bardağını alacağı sırada ise iş yerinde görevli kadın müdür, personele müdahale ederek bardağı aldı ve üzerindeki Tayyip Erdoğan yazısını silerek çöpe attı. Göktepe'nin 'neden bunu yapıyorsunuz?' sorusu üzerine iddiaya göre kadın müdür "Bu isim burada yazılamaz, çünkü yasak" cevabını verdi. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Göktepe iş yerini terk etti.