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Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

Antalya'da, ünlü kahve zincirinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran genç, şube müdürü tarafından azarlandı. Gencin sipariş verdiği bardak, üzerindeki isim silinerek çöpe atıldı.

Ünlü kahve zincirinde 'Recep Tayyip Erdoğan' ismi yasak

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaca ünlü bir kahve zincirinin şubesinde yaşanan olay şoke etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini sipariş ettiği bardağa yazdıran gencin, önce şube müdürü tarafından azarlandığı ardından ise sipariş verdiği plastik bardak üzerindeki isim silinerek çöpe atıldığı iddia edildi.

SİPARİŞ VERDİĞİ KAHVEYE ERDOĞAN'IN İSMİNİ YAZDIRMAK İSTEDİ

İddiaya göre dün akşam saatlerinde, dünyaca ünlü Amerikan kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda Hüseyin Göktepe isimli vatandaş 3 yıldır olduğu gibi iş yerine gelerek kahve siparişi verdi. Göktepe sipariş verdiği bardağa ise çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini yazdırmak istedi.

"BU İSİM BURADA YAZILAMAZ, ÇÜNKÜ YASAK"

Siparişi almaya hazırlanan Göktepe, kahvesinin bulunduğu bardağını alacağı sırada ise iş yerinde görevli kadın müdür, personele müdahale ederek bardağı aldı ve üzerindeki Tayyip Erdoğan yazısını silerek çöpe attı. Göktepe'nin 'neden bunu yapıyorsunuz?' sorusu üzerine iddiaya göre kadın müdür "Bu isim burada yazılamaz, çünkü yasak" cevabını verdi. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Göktepe iş yerini terk etti.

"TAYYİP ERDOĞAN İSMİNİ KARALAYARAK ÇÖPE ATTI"

Yaşadığı olaya anlam veremeyen Hüseyin Göktepe, "Alanya'da esnafım ve sürekli bu iş yerinde kahve içiyordum. Ortalama günde 3 kez geldiğim oluyor. Kahve içmeye geldiğimde Recep Tayip Erdoğan aşığı olarak, sipariş verdiğim bardağın üzerine Cumhurbaşkanımızın ismini yazdırıyorum. Dün yine tekrar kahve içmeye geldim, aynı iş yerine daha önce karşılaşmadığım yeni 2 kadın çalışan gelmiş. Kadınlardan birisi sipariş verdiğim kahveye isim yazmak için sordu, ben de Recep Tayip Erdoğan dedim ve öyle de yazdı bardağa. Daha sonra diğer çalışan kadın ismi görerek 'bu bardağa bu isim yazılamaz' diye tepki gösterdi. Ardından ismin üzerini karalayarak bardağı çöpe attı" dedi.

"RENCİDE OLDUM"

Duruma çok şaşırdığını belirten Göktepe, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Kadına 'neden böyle bir şey yapıyorsun?' dedim. 'Bu isim burada geçmez' hesabı yaparak 'yazamam' dedi. O sırada bayağı bir kalabalıktı içerisi ve ben rencide oldum. 'Bu isim burada yazılamaz siyasi bir isim' dedi. İçeride bayağı bir utandım, bir şey de söyleyemedim daha sonra bulunduğum yeri terk etmek zorunda kaldım" diye konuştu. İşletme müdürü kadın ise açıklama yapmaktan kaçındı.

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Akp dalkavuklarına sorsan yaradanın ne esmasını ne de sıfatlarını bilirler. Sorsan müslümanlar. Bunların ilahı tayyip olmuş. 2 İLAH EDİNMEYİN... NAHL SURESİ 51.AYET
@cayyeli53 mal sen ne zaman yere suya atatürk yazanlara tapıyorsunuz diyebildin acaba? artist bir de ayet yazıyorsun, dini kullanmayın yaşayın
zoruna gitmiş gbi bir halin War.
iş güzar müşteri reisin ismini yazdırarak masa çevresine hava atacak akabinde sosyal medyada hava atacak bravo işyeri yetkilisine.
hadisi şerifi nasıl çöpe atarsın kesin fetöcü
bundan sonra sadece izleyeceğim,takip edeceğim olacakları bakalım daha neler olacak... haa bu arada kıraathanemde de çayımı pop kekimi yiyeceğim... kafaya takmaya gerek yok çünkü halk bunu istiyor...!
şimdi inat olsun ddiye gidip oradan recep tayyip erdogan yardırmayın adamlara para kazandırırsınız
Cumhurbaşkanımızın adına bile tahammülleri yok
Yabancı markaları tüketmeyelim
hazımsızlık. amerikan ingilzi uşakları
Klasik AKP li...Yerliyiz milliyiz diyerek Alman Mersedeslere biner, cola içmeyin diyip fanta icenler.
ayyyy çok rencide olmuş vah vah Sen git kek ye
alın size çoooook ileri demokrasi , pardon uzay çağı demokrasisi ! bardağa isim yazdı diye çocuğun başına gelenlere bak . Bunu yurt dışında anlatsan kahkaha atarlar.
Eğriyi doğruyu ayırabilmek lazım. Ben de ak parti seçmeniyim ama bu vatandaşın yaptığı şovdan başka birşey değil. Yetkili bayan doğru olanı yapmış. Tebrikler ????????'?c?'?
O Kahve Firması ve zincirleri 1-2 aya kalmaz komple kapanacak desenize. Yazık ett kendine.
Aşık olmuş vah canım benim başka birşey bulamadınmı.
helal
güzel reklamını yapmışsın ama bardaklar karalanmamıs maşallah oldugu yerde duruyor
reisi severim ancak bu yapılan yanlış. adam ister bardağa yazdırır ister duvara...
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