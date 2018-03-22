Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı

İstanbul Ataşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri A.K. ve M.H.K., çıkarıldığı mahkemece, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “gece vakti yağma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 15 Mart 2018 tarihinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonuyla Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde oynadığı ’Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri A.K., M.H.K., ile Ş.K., M.P.’yi gözaltına almışlardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adnan Koç, kardeşleri A.K., M.H.K. ile Ş.K. ve M.P. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"Kardeşim şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi"

Şüphelilerden Adnan Koç savcılıktaki sorgusunda zaman zaman uyuşturucu kullandığını belirterek, "Olay günü kardeşlerim ile mekanda otururken polisler geldi. Üzerimi aradılar. Kokaini buldular. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim M.H.K. şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Ben ve kardeşim A.K., bu şahsı darp ettik" dedi.