Ünlü oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı

İstanbul Ataşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç ile kardeşleri A.K. ve M.H.K., çıkarıldığı mahkemece, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “gece vakti yağma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 15 Mart 2018 tarihinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonuyla Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde oynadığı ’Behram Paşa’ karakteriyle tanınan Adnan Koç ve kardeşleri A.K., M.H.K., ile Ş.K., M.P.’yi gözaltına almışlardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Adnan Koç, kardeşleri A.K., M.H.K. ile Ş.K. ve M.P. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
"Kardeşim şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi"
Şüphelilerden Adnan Koç savcılıktaki sorgusunda zaman zaman uyuşturucu kullandığını belirterek, "Olay günü kardeşlerim ile mekanda otururken polisler geldi. Üzerimi aradılar. Kokaini buldular. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim M.H.K. şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Ben ve kardeşim A.K., bu şahsı darp ettik" dedi.
"Şahıs beni darp etti ancak kendisine vurmadım"
"E.H. ile aramızda arbede yaşandı. Şahıs beni darp etti, ancak kendisine vurmadım" diyen şüpheli Adnan Koç, "Sonrasında kardeşlerim A.K. ve M.H.K. gelerek bana yardım ettiler. Bu sırada S. İsimli şahsın tabancası yere düşmüştü. Ben tabancayı yerden aldım. S. isimli şahsı kontrol altında tuttum. Bu sırada olay yerine beyaz bir araç geldi, o aracı da ağabeyim A.K. uzaklaştırdı. Bir süre sonra olay yerine resmi polis görevlileri geldi. Biz de sivil şahıslardan almış olduğumuz silahları kendilerine teslim ettik. Daha sonra bizi arkadan kelepçeleyerek karakola götürdüler. Bu şahısların sivil polis olduğunu bilmiyorduk” ifadelerini kullandı.
Adnan Koç ve kardeşleri polise direnmekten tutuklandı
Şüpheliler Adnan Koç, kardeşleri M.H.K., A.K. ile Ş.K. ve M.P., savcılık sorgularının ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerden Ş.K. ve M.P., "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “gece vakti yağma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından serbest bırakılırken, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K. aynı suçlardan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Mahkeme sorguları tamamlanan şüpheliler, Adnan Koç ve kardeşleri M.H.K. ile A.K., "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “gece vakti yağma”, “görevi yaptırmamak için direnme” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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