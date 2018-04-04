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Ünlü oyuncu Berna Öztürk’e galada saldıran zanlı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 12:02 | Son Güncelleme

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında oyuncu Berna Öztürk’e saldıran ve daha önce de kendisini sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranı, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında oyuncu Berna Öztürk’e saldıran ve daha önce de kendisini sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilen takıntılı hayranı, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, adliye girişinde gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Ben kimseye saldırmadım” diye cevap verdi.
Ümraniye Hilton Garden Inn Otel’de ‘Karımı Gördünüz mü?’ filminin galasında şüpheli Mert Ö., oyuncu Berna Öztürk’ü kolundan tutarak dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Berna Öztürk korku içinde kendini kurtarmaya çalışırken, şahıs Öztürk’ün yanında bulunanlar tarafından uzaklaştırılmıştı. Mert Ö.’nün daha önce de oyuncu Berna Öztürk’ü sosyal medyadan taciz ettiği iddia edilmişti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mert Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli, gazetecilerin "Neden saldırdınız?" sorusuna "Ben kimseye saldırmadım” cevabını verdi. Şüphelinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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