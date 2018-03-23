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Ünlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 22:36 | Son Güncelleme

Ünlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldı

İSTANBUL, (DHA) Ünlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldıÜnlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldıÜnlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldıÜnlü ozan Aşık Veysel Beylikdüzü’nde anıldı

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