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Ünlü profesörleri de dolandıran şüphelilere operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

TELEFONDA kendilerini polis yada savcı olarak tanıtarak kandırdıkları 16 kişiden toplam  4,2 milyon lira aldıkları iddia edilen 12 kişi 5 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Ali AKSOYER/ İSTANBUL (DHA) - TELEFONDA kendilerini polis yada savcı olarak tanıtarak kandırdıkları 16 kişiden toplam 4,2 milyon lira aldıkları iddia edilen 12 kişi 5 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı. Şebeke üyeleri arasında 2013 yılında Canan Karatay'ı, 2015 yılında Ceza Hukuku Profesörü Erdener Yurtcan'ın benzer yöntemle dolandırılma olaylarında gözaltına alınıp serbest kalan iki şüphelinin de bulunduğu belirtildi.

5 İLDE ORTAK OPERASYON YAPILDI

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 20 Haziran'da Adana, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonda telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen bir şebeke çökertildi. Bu illerde gözaltına alınan 12 kişi İstanbul'a getirilerek Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı.

ARALARINDA İKİ PROFOSÖRÜ DOLANDIRANLARDA VAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada gözaltına alınlar arasında bulunan Mehmet K.'nin 2013 yılında Profesör Canan Karatay'ın aynı yöntemle dolandırılma olayında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin o tarihte çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan şüpheliler arasında bulunan Mahmut E.'nin de Prof.Dr. Erdener Yurtcan'ın 2015 yılında dolandırılmasıyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

16 KİŞİDEN 4,2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Polis yaptığı çalışmada şebeke üyelerinin 2017 ve 2018 yıllarınd a16 mağdurdan toplamda 4,2 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonda söylediği yalanlara inanan mağdurlar arasında bir seferde 1 milyon lira, 500 bin lira, 400 bin lira gibi yüksek miktarda para yatıranlar bulunduğu öğrenildi. Polisin operasyon öncesinde yaklaşık 2,3 milyon lirayı gönderildiği banka hesaplarını dondurarak çalınmasını engellediği belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yetkililer şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam edeceğini dolandırılan para miktarının daha da artabileceğini söylediler. Öte yandan poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yetkililer aynı şebeke üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin daha önce yakalanarak tutuklandığını belirtti

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