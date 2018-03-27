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Ünlü Psikolog Alper Engeler’i öldüren sanık hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kadıköy’de ünlü psikolog Yrd.

Kadıköy’de ünlü psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hızır Erdoğan, müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık, maktülle arasında husumet olmadığını belirterek, “Pişmanım, böyle bir olay olsun istemezdim” dedi.
Kadıköy’de ünlü psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Hızır Erdoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hızır Erdoğan cezaevinden getirilirken, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.
“Elindeki zıpkınla etrafa atış ediyordu”
Sanık savunmasında, maktül ile bir husumeti olmadığını ve maktulü sima olarak tanıdığını söyleyerek, “Ben 8-10 yıldır Kadıköy’de ikamet ederim. Su bayisi dükkanında yatıp kalkarım. Olay günü gece saat 03.00 sıralarında uykudayken, birisi dükkanın kepenklerine ve camına vurup, sinkaflı küfürler ediyordu. Camdan baktığımda bir gölge ve karartı gördüm. Cam ve kepenkleri tekmeleyen kişi bir süre sonra uzaklaştı. Camdaki buharı silip dışarıya baktığımda, karşı kaldırımda yer alan terzi dükkanının önünde birisinin eğilip montundan bir zıpkın çıkardığını gördüm. Bu kişi elindeki zıpkınla etrafa atış ediyordu. Terzinin kepengine de atış yapıp deldi. Bir süre sonra bu kişi oradan ayrılınca üzerimi giyinip dışarıya çıktım” dedi.
“Öfkeyle, ‘Beni mi arıyorsun lan’ demesiyle irkildim”
“Komşum olan terzinin dükkanına bakıp hasarı inceleyecektim. Tam içeri girecekken aşağıdan birinin yalpalayarak geldiğini farkettim” diyen sanık, “Gelen şahsın burnundan soluyarak öfkeli bir şekilde bana hitaben, ‘Beni mi arıyorsun lan?’ diye konuşmasıyla irkildim. Baktığımda bu şahsın Alper Engeler olduğunu fark ettim. Kendisine, ‘Sen miydin küfür edip kapıya vuran?’ diye sordum. O da bana, ‘Benim lan’ diye karşılık verdi. Yine ana avrat sövdü. Montuna doğru davranınca az önce terzi dükkanının oradayken aynı hareketle montundan zıpkını çıkardığını anımsayınca, yeniden zıpkınını çıkaracağını düşündüm” ifadelerini kullandı.
“Bıçağı sağa sola salladım”
Dükkana girip kendini savunmaya yönelik sopa gibi bir şeyler aradığını söyleyen sanık, “Bu telaş içinde komidinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Alper’e, ‘defol git, başımı belaya sokma’ dedim. Bıçağı sağa sola salladım. Ben çekileceğini düşünürken, beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Yere düştük ve kendisiyle boğuştuk. Kendisinden anormal bir şekilde alkol kokusu geliyordu. Bayıldığını düşünerek oradan ayrıldım. Pişmanım, böyle bir olay olsun istemezdim” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine mahkeme başkanının, adli emanetten getirilen yaklaşık 21 santim uzunluğundaki bıçağı Hızır Erdoğan’a gösterip olayda kullanılan bıçak olup olmadığını sorması üzerine sanık Erdoğan, ‘Bu bıçak olabilir, bir diyeceğim yok’ şeklinde cevap verdi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olayın Geçmişi
Kadıköy Moda Ağabey sokakta 11 Ocak 2017 tarihinde iddiaya göre psikolog Alper Engeler, evinin yakınlarında bulunan su bayisinin kepenklerine vurarak küfür etti. Gürültü üzerine dışarı çıkan Hızır Erdoğan ile Alper Engeler arasında yaşanan tartışma sırasında Alper Engeler, Hızır Erdoğan tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Erdoğan hakkında, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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