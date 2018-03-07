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Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 07:41 | Son Güncelleme

Ünlü bir şarkıcının 14 yaşındaki kızı Facebook aracılığıyla tanıştığı 19 yaşındaki B.U. ile cinsel birliktelik yaşadı. Baba şikâyetçi oldu, tutuklanan B.U. hakkında 35 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü bir şarkıcının 14 yaşındaki kızının uğradığı istismarda, ‘Rızam var’ ifadesi de cezaya engel olmadı. İddianameye göre, B.K., 2015’te Facebook aracılığıyla 19 yaşındaki B.U. ile tanıştı. Kızın babasının onaylamadığı ilişki ilerledi. Gizli gizli görüşen çift cinsel birliktelik yaşadı. Baba A.K., şikâyetçi oldu, tutuklanan B.U. hakkında 35 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan B.U., “Annesi evlenmemizi istiyordu. Birlikte söz yüzüğü taktık. Kız arkadaşım 18 yaşında olduğunu söylemişti” dedi.

'KENDİ RIZAMLA GİRDİM'

Erkek arkadaşıyla rızasıyla ilişkiye girdiğini söyleyen B.K. psikolog eşliğinde alınan ifadesinde şikâyetçi olmadığını söyledi. 6 ay sonra tahliye edilen sanık, ‘delil yetersizliği’nden beraat etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise beraate itiraz etti.

19 YIL 15 GÜN CEZA!

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 15 yaşından küçük mağdurenin rızasının hukuken geçerli olmadığı vurgulandı. Beraat kararını kaldıran Daire, sanığa toplam 19 yıl 9 ay 15 gün ceza verdi. Yurtdışı yasağı konulan B.U., Yargıtay’ın kararı onaması halinde yeniden cezaevine girecek.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ne diyeceğimi bilemedim ya.Madem bu durumda bile böyle bir ceza veriliyor iğrenç ötesi kelli felli i oğlu i lerin tecavüz davasından nasıl tahliye olduğunu biri bize anlatsın? Hani içinde kamu görevlileri de olan 19 kişinin tahliye olduğu
GENCECİK ÇOCUĞUN HAYATINI YAKMIŞLAR. HAPİSLERDE ÇÜRÜYECEK YAZIK.
BU HABERİ OKUYUNCA AKLIMA GELDİ: KIZ 15 YAŞINDAN BÜYÜK OLSAYDI KENDİ RIZAM İLE İLİŞKİYE GİRDİM DESEYDİ ADAM SERBEST KALACAKMIŞ. AMA HAFTALARDIR HATTA AYLARDIR FOX TV HÜRRİYET GAZATESİ VE BU İKİ MEDYA NIN EKSENİNDEKİ DİĞER MEDYANIN VE O TARAFIN SİYASİ OLUŞUMUNUN ADETA TÜRK MİLLETİNE SAVAŞ AÇARCASINA ZİHİN BOMBARDIMANI YAPTIĞI ÇOCUK GELİN (16 , 17 YAŞ) OLAYACAAK DÜNYAYI YIKARIZ SLOGANLARI AKLIMA GELDİ. 15 YAŞINDAN SONRA ZİNA OLURSA NE MAHKEME NEDE YUKARIDA SÖZÜNÜ ETTİĞİMİZ GÜRUH SES ÇIKARMAYACAK AMA ZİNA DEĞİLDE EVLİLİK OLURSA ORTALIĞI YIKACAKLAR. TÜRKİYE NİN BİR BÖLÜMÜNÜN PANORAMASI
34 yıl az bence
Benim annem 15 inde evlenmis ve 16 sinda ben dogmusum..o yüzden biraz mantıklı olunmalı..kizın istegi varmış..bu yaşta insanlar evleniyor rızalarıyla
kız kendisi vermis neyin cezasi bu?
eğitim sistemimizin geldiği nokta işte bu.Ne dindar ne Atatürkcü nesil yetiştirmek çığırtkanlığı yapanlar asıl önemli olan şeyin ahlaklı yetiştirmek olduğunu hala anlayamadılar.Eğitimi üniversite okumak zannedenler ülkenin geleceğinide karartıyorlar Üniveriste mezunu olmak sadece diploma sahibi olmaktır insan olmak farklı bir şeydir.Çocuğuyla arkadaş olduğunu düşünen zavallılar çocuğun anne baba figürüen ihtiyacı var ,arkadaşını buluyor sokakda okulda çevresinde halbuki anne baba sadece birer tane.Unutmayın ey garabet ebeveynler. Çocuğunuza insan olmayı öğretin şucu bucu olmayı değil
beşer hukuk çözümlerini herkes beğenmez, 15 yaşında bir kızın kendi rızası ile ilişkiye girdiği bence yalan, önce rıza dışıdır bu ilişki ama ilişki sonrası aman ne iyi oldu kimse bana karışamaz şekline dönüşmüş olması kuvvetle muhtemeldir, kızını dövmeyen dizini döver, derdide işgüçsüz toplumun aydın geçinenlerine kalır.
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