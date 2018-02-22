Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

ANKARA'da pek çok mekanda sahne alan, söylediği bozlak ve oyun havası türkülerle ün yapan Tufan Altaş'a "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede yer alan bilgilere göre, 1 Aralık 2017'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak Akdere Dereboyu Caddesi üzerinde lüks bir cipte uyuşturucu madde satılacağının öğrenilmesi üzerine harekete geçti.

Habertürk Gazetesi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre, takibe alınan aracın Tufan Altaş adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Araç, park halinde bulunan bir aracın yanında durdu. Park halindeki araçtan inen E.A. ve M.K. isimli şahıslar, lüks aracın yanına giderek içeridekilerle görüştü, bir süre sonra lüks araç bölgeden ayrıldı. Ekipler, E.A. ve M.K.'nın bulunduğu araçta arama yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA BULUNDU

İkili, 40 TL karşılığında yanlarına gelen araçtakilerden uyuşturucu satın aldıklarını itiraf etti. Bu beyan üzerine polis lüks aracı Dereboyu Caddesi üzerinde durdurdu. Aracın sürücü koltuğunda Altaş'ın, sağ ön koltuğunda Güven İ.Ö.'nün, arka koltuğunda ise Erdağ K.'nın bulunduğu belirlendi. Güven İ.Ö.'nün üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette ve diğer 2 şahısta paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.