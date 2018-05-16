Ünlülerin uyuşturucu davasında karar... (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-ARALARINDA ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, şarkıcı Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay'ın da bulunduğu 34 kişinin yargılandığı uyuşturucu davası karara bağlandı. Mahkeme Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verdi. Sanık Cenk Eren ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

