Unutkan yolcu polisi alarma geçirdi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
ATATÜRK Havalimanı'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmaya hazırlanırken valizini unutan yolcu gelince patlatma işlemi durduruldu.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı'nda saat 10.00 sıralarında sahipsiz valiz gören yolcular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis bölgede güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Olay yerine bomba imha uzman ekibi çağırılırdı. Uzman ekip hazırlıklarını yaparken yabancı uyruklu bir yolcu gelerek valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre polislerle konuşan yolcu, daha sonra valizini alarak ayrıldı. Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.
FOTOĞRAFLI
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Askerlik yoklaması e-Devlet'te
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Okuyucu Yorumları 0 yorum