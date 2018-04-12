Unutulan kadın çantası korkuttu

İbrahim LALELİ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bank kenarında unutulan kadın çantası polisi alarma geçirdi. Sabah saatlerinde fark edilen çantanın çevresinde önlem alan polis, yaya trafiğini kesti. Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünün ardından bomba imha uzmanları çağrıldı. Özel kıyafetli bomba uzmanının incelemesinin ardından çantada, tehlikeli bir unsur olmadığı anlaşıldı. İçinde çeşitli malzemeler bulunan çanta polis tarafından alınarak, bölge yaya trafiğine açıldı.
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