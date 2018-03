Ünye 1957 Spor’un emektarı son yolculuğuna uğurlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ünyespor’un uzun yıllar masörlüğünü yapan ve psikolojik sorunları bulunan oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen Şaban Akbaş, son yolculuğuna uğurlandı.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen R. Akbaş (25), tartıştığı babası Şaban Akbaş’ı bıçaklayarak öldürdü. Ünye 1957 Spor’da masörlük görevini yürüten Şaban Akbaş, bugün Ünye Cumhuriyet Meydanı’ndan yapılan törenle toprağa verilmek üzere memleketi Van’a uğurlandı.

Törende konuşan Ünye 1957 Spor ikinci kaptanı Uğur Özvardar, "Bugün bu acı haberle yıkıldık. Şaban abi bize abiden daha öte bizim her zaman iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olan bir ağabeyimizdi" dedi.

Ünye 1957 Spor Teknik Direktörü İbrahim Yıldırım ise, "Şaban ağabey sadece futbolcularımızın babası, abisi değildi. Ünye’de kimin sporla ilgili sakatlığı olsa koşa koşa giden, hiçbir şekilde mazeret üretmeden yardıma giden bir Ünye sevdalısıydı" diye konuştu.

Törende konuşan Ünye Belediye Başkan Yardımcısı ve Ünye 1957 Spor Kulübü Basın Sözcüsü Erhan Eren de, "Şaban ağabey 2001 yılında Ünyespor’la birlikte göreve başlamıştı. O günden beri Ünyespor’la birlikte ne olursa olsun her zaman Ünyespor’un yanında olmuştu. Yokken yoklukla yetinmeyi bilen iyi bir aile babasıydı" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, "Bu acı haberi ilk aldığımda gerçekten şoke oldum. Herkes mutlaka ölümü tadacak, herkes mutlaka bir gün ölecek. Ölümün şekilleri vardır. Gerçekten bu ölüm Şaban Akbaş’a yakışan bir ölüm olamadı" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de, "Ölümler hep soğuktur, insanları derinden sarsar, üzer ama benim hayatımda çok az ölüm beni bu kadar üzmüştür. Kendisi herkese kendini adamış çok iyi bir baba olan, her konuşmamızda evladı için ailesi için ne yapabilirim diye düşünen bir insandı" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından helallik alındı ve Akbaş’ın naaşı defnedilmek üzere Van’a gönderildi.