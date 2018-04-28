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Ünye'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

ORDU’nun Ünye ilçesinde, 4 yaşındaki Muhammet G. evde yalnız olduğu sırada çakmakla oynarken yangın çıkardı.

Ünye'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Mücahit GÜREL/ÜNYE(Ordu), (DHA)- ORDU’nun Ünye ilçesinde, 4 yaşındaki Muhammet G. evde yalnız olduğu sırada çakmakla oynarken yangın çıkardı. Çocuk yangından kaçarak kurtulurken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, ilçenin Kaledere Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet G., annesinin diğer diğer çocuklarını parka götürdüğü sırada evde bulduğu çakmakla oynamaya başladı. Sünger yatağın üzerinde oynayan çocuk, çakmakla oynarken yatağı tutuşturdu. Çocuk alevleri görünce evden çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve polise bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

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Ünye'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktıÜnye'de çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

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