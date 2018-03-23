Ünye’de çatı yangını

Ordu’nun Ünye ilçesindeki 5 katlı binanın çatı katında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çamurlu Mahallesi Taşbaşı Sokak’ta bulunan Osman B. isimli vatandaşın 5 katlı binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Binada çalışma yapan işçilerin bulunduğu çatı katında membranların alev alması sonucu dumanlar yükseldi. Olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin panik yaşadığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kısa sürede söndürülen yangında binanın çatı katında maddi zarar meydana geldi.
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