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Ünye’de maddi hasarlı kaza

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Tuğrul A.(21) yönetimindeki 52 AN 034 plakalı otomobil Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı’nda kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarptı.

Ünye’de maddi hasarlı kaza

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Tuğrul A.(21) yönetimindeki 52 AN 034 plakalı otomobil Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı’nda kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ünye’de maddi hasarlı kaza

Ünye’de maddi hasarlı kaza

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