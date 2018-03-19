Ünye’de maddi hasarlı kaza

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin trafik levhasına çarptığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Tuğrul A.(21) yönetimindeki 52 AN 034 plakalı otomobil Ünye Devlet Hastanesi Kavşağı’nda kontrolünü kaybederek trafik levhasına çarptı. Kazada sürücü ve yanında bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.