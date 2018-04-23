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Ünye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ünye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde minibüs ile midibüsün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, Ünye ilçesindeki Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ünye'den Samsun yönüne giden Sezai K. (61) yönetimindeki 52 D 5025 plakalı midibüse, Ersin G. (27) yönetimindeki 52 LG 105 plakalı minibüs arkadan çarptı. Midibüs çarpmanın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile midibüste bulunan B.U., H.Ç., M.Ç., A.A., G.V., T.U., T.A., H.Y., I.D., A.K. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Ünye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralıÜnye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralıÜnye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralıÜnye'de midibüs ile minibüs çarpıştı: 13 yaralı

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