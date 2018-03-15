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Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, sabah 07.30 sıralarında Ünye Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi.

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah 07.30 sıralarında Ünye Yunus Emre Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan yüklediği yükü Samsun’a götürmekte olan Orhan Dural yönetimindeki 28 AAB 680 kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tomruk yüklü kamyon devrildi.
Kazada yaralanan Orhan Dural, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

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