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Ünye'deki iş kazasında 1 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.
Ünye ilçesindeki bir çimento fabrikasında tadilat nedeniyle yapılan yenileme sırasında yüklenici firma çalışanı Sinan Öztürk (35), kamyonun üzerindeki malzemenin vinç yardımıyla kaldırılması sırasında ağır yaralandı. Başı malzeme ile kamyon kasasına sıkışan Öztürk, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Öztürk'ün cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

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