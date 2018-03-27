Ünyespor'un masörü, oğlu tarafından öldürüldü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, uzun yıllardan beri Ünyespor'un masörlüğünü yapan Şaban Akbaş (55), evinde oğlu Ronay Akbaş (25) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün gece yarısı Ünye ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ünyespor'un masörü Şaban Akbaş ile psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğlu Ronay Akbaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ronay Akbaş, eline geçirdiği bıçakla, babasına saldırdı. Şaban Akbaş, vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Ronay Akbaş'ı gözaltına aldı. Şaban Akbaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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