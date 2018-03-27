Ünyespor’un masörü öldürüldü

Ünyespor’un uzun yıllar masörlüğünü yapan Şaban Akbaş, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen olayda Ünyespor’un uzun yıllar masörlüğünü yapan ve aslen Vanlı olan Şaban Akbaş (40), evinde öldürüldü. Olay, dün gece yarısı Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Şaban Akbaş’ın oğlu R. Akbaş (25), tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybeden Şaban Akbaş’ın cesedi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın zanlısı R. Akbaş ise polis tarafından gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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