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Urartuların dikili taşları turizme kazandırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 12:12 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde matematiksel hesapla inşa edilen ve 1600 metrekarelik alana sığdırılan 2 bin 475 dikili taş, 25 oda mezarı ve 4 taş halkanın bulunduğu sit alanının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Urartuların dikili taşları turizme kazandırılıyor

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde matematiksel hesapla inşa edilen ve 1600 metrekarelik alana sığdırılan 2 bin 475 dikili taş, 25 oda mezarı ve 4 taş halkanın bulunduğu sit alanının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Urartuların bu taşları takvim ve astrolojide kullandıklarını, benzer bir yerin Ortadoğu'da bulunmadığını söyledi.
Tuşba ilçesinin Kalecik Mahallesi'nde, 2004 - 2007 yılları arasında kazı çalışması yapıldı. Müze Müdürlüğü başkanlığında, YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun bilimsel danışmanlığında yapılan kazılarda, yabancı bilim insanlarının da görüşleri alındı. Çalışmada, 2 bin 800 yıl önce Urartular döneminde dikilen taş 2 bin 475 taş, aynı dönemde inşa edilen 25 oda mezarı ve 4 taş halka bulundu. Matemetiksel hesapla 1600 metrekarelik alana sığdırılan yapılar, incelemeye alındı.
URARTULAR ASTRONOMİDE KULLANMIŞ
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgeyi 'Urartuların kompleks bir alanı' diye adlandırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Buranın, Urartuların astronomi ile ilgili kameri ay sistemi dediğimiz yani yılı 12 aya böldükleri ve gözlem yaptıkları yer olduğunu düşünüyoruz. Bizim kazı ve araştırma yaptığımız dönemde yabancı bilim insanları da buraya getirildi. Onlarla da yaptığımız fikir alışverişinde, burayı gök bilimini, takvim sistemini, bayram yapacakları ayları belirlemek için düzenledikleri bir alan olarak kullandıklarını düşünüyoruz" dedi.
ORTADOĞU'DA ÖRNEĞİ YOK
Böyle bir yapının Ortadoğu'da bir benzerinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Ortadoğu bölgesinde 2 bin 475 tane dikili taş, 55'e 45 sırasıyla matematiksel bir hesaplamayla yerleştirilmiş. Ve bunun hemen batısında 4 tane de taş halka bulunuyor. Burada ilginç olan nokta, bu halkaların Ortadoğu'da bir benzerinin bulunmamış olması" diye konuştu.
TURİZME KAZANDIRILIYOR
Sit alanı içinde yer alan bölgenin turizme kazandırılması ve arkeolojik verilerin korunması için Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Müze Müdürlüğü ve Tuşba Belediyesi tarafından girişimlere başlandı. Çalışmalar kapsamında sit alanı içine çevre temizliği, çevre düzenlemesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi için levhalar konulacak. Ayrıca Van'ın tarihi yerlerini görmeye gelen turistlerin bölgeyi de ziyaret etmesi sağlanacak.
'MUAZZAM SİSTEM'
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu bölgenin önemine vurgu yaparak, "Buraya gelecek vatandaşlar 2 bin 800 yıl önceki insanların muazzam sistemle yaptığı dikili taşları, taş halkaları görecekler. Oda mezarlarını ziyaret edecekler. O dönemdeki insanların sosyal yaşantısının ne kadar canlı olduğunu görecekler. En önemlisi, Ortadoğu'da benzeri olmayan bir sistemi görecekler. Milattan önce 2 binden itibaren özellikle Mezopotomya bölgesinde gökyüzünü gözlemliyorlar, biz bunu biliyoruz. Fakat özellikle 7'nci yüzyıldan itibaren Babil'de 12 burcun en erken belirlendiğini biliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Urartuların dikili taşları turizme kazandırılıyorUrartuların dikili taşları turizme kazandırılıyorUrartuların dikili taşları turizme kazandırılıyorUrartuların dikili taşları turizme kazandırılıyor

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