Ürgüp’te çakmak kapağında uyuşturucu ele geçirildi

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir kişiden çakmak kapağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Temenni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan 24 yaşındaki M.Ç.M.’nin yapılan üst aramasında çakmak kapağına gizlenmiş kağıt diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ç.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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