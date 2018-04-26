HABER

Urla’da 28 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

İZMİR’in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğu Afrikalı 28 kaçak göçmen yakalandı.

Urla’da 28 kaçak göçmen yakalandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’in Urla ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek için hazırlık yapan, aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğu Afrikalı 28 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 organizatör de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunkuyu mevkisindeki ormanlıkta, 2 aracın içinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye yapılan baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu araçlardaki 28 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçirme hazırlığında olduğu belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı. Çoğu Afrika kökenli kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltındaki 3 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Urla’da 28 kaçak göçmen yakalandıUrla’da 28 kaçak göçmen yakalandı

Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Meral Akşener tweetlerini sildi!Meral Akşener tweetlerini sildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

Temmuz ayında memurdan emekliye, yaşlıya kadar zam geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

CHP'yi kızdıracak ifade! 'Dangalaklar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.