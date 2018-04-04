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Urla'da deniz patlıcanı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:49 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasadışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde yapılan operasyonda, bir tekneyle yasadışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Urla'nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası'nın kuzey batısında çok miktarda deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avclık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

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