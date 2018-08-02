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Urla’da otluk ve makilik yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR'in Urla ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Rüstem Mahallesi Şehitlik Tepesi Mevkisi'nde otluk ve makilik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 helikopter, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale etti. Yangın kısa sürede yerleşim birimlerine ulaşmadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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