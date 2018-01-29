HABER

Urla'da yatla getirilen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 19:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından yatla getirildiği öne sürülen yaklaşık 1.5 ton, uyuşturucu madde 'skunk' (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Urla'nın Demircili Mahallesi'nde, içinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan bazı kişilerin, lüks yatla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. İki narkotik köpeği ve 100'e yakın polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a çok sert tepki

Erdoğan'a çok sert tepki

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

28 personel alacak, 15 bin lira maaş verecek

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Çadırda yaşamını yitiren yaşlı adam Aysun Kayacı'nın babası mı?

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Deniz Seki'den cezaevine girecek olan Seren Serengil'e tavsiye

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Hastane kantinindeki kan donduran olayda şoke eden iddia!

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.