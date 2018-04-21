HABER

U.S.A ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:09 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 219 adet üzerinde USA ibaresi bulunan tabanca üst kapağı ele ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Nisan 2018 günü Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs tespit edilmiştir.

U.S.A ibareli 219 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 219 adet üzerinde USA ibaresi bulunan tabanca üst kapağı ele ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 20 Nisan 2018 günü Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Ketina Hudut Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Irak topraklarından Türkiye topraklarına yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 şahıs tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizi fark eden şüpheli şahıs, yük hayvanı üzerinde bulunan malzemeleri atarak Irak topraklarına kaçmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede 219 adet üzerinde U.S.A ibaresi bulunan tabanca üst kapağı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Meral Akşener'e büyük şok! Meral Akşener'e büyük şok!
Abdullah Gül'ün zor kararı!Abdullah Gül'ün zor kararı!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

Antalya'da vahşet! Yavru kediyi kafasını ve bacaklarını keserek öldürdüler!

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.