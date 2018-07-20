Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'den 5 tutuklama

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK ve İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, 'örgütün ardışık arama yöntemlerini' kullanarak ankesörlü telefonlarla mahrem imamlarla görüştükleri iddia edilen 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Uşak ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır
Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!
Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı
Tacizci bu kez sert kayaya çarptı!
Patates hırsızı martıya saldıran her yerde aranıyor
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum