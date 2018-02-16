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Uşak polisi arsız hırsızları yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 19:06 | Son Güncelleme

Uşak’ta yaşanan olayda, çaldıkları motoru sahibine satmak isteyen arsız hırsızlar polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Uşak Kemalöz Mahallesi 2.

Uşak polisi arsız hırsızları yakaladı

Uşak’ta yaşanan olayda, çaldıkları motoru sahibine satmak isteyen arsız hırsızlar polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak Kemalöz Mahallesi 2. Serap Sokakta yaşayan Mehmet Erdoğan’ın evinin bahçesinden motoru çalındı. Motoru çalan hırsızlar bir gün sonra sahibine ulaşarak 150 TL’ye motoru geri alabilirsin diye bilgi ulaştırdı. Erdoğan bu gelişmeyi polise bildirdi. Polis gerekli önlemi alarak ve mobese kayıtlarını inceleyerek hırsızların peşine düştü. Hırsızlar bahse konu motorla trafiği tehlikeye düşürerek seyir ederken bir polis ekibi tarafından takibe alındı. Doğan Özkaraman Caddesi üzerinde çaldıkları motoru bırakarak tekrar kayıplara karışan hırsızlar polisin sıkı takibi sonucu yakalandı.
Olayla ilgili M.O. ve M.A.O. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hırsızlar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Uşak polisi arsız hırsızları yakaladı

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