Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Edinilen bilgiye göre yangın, Uşak merkez Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Anne Gülcan Çolak (34) ve 2 çocuğunun yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın bir anda tüm evi sardı. Anne Gülcan Çolak’ın iftar vaktini beklerken uyuya kaldığı esnada çocukların çığlığı üzerine fark ettiği yangında kızı İremsu’yu (5) kurtarırken oğlu Nurullah’ı (3) alevlerin ve yoğun dumanın arasından kurtaramadığı öğrenildi.

ANNE KURTARMAYA ÇALIŞTI AMA...



Anne minik oğlunu alevlerin arasından kurtarmaya çalışırken ağır yaralı olarak yangından kurtarıldı ve dumandan etkilenen kızı İremsu ile olay yerine gelen ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni savcının olay yeri incelmesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Uşak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

