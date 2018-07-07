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Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 21:48 | Son Güncelleme

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden 4 kilometre sonra aracını terk edip kaçtı. Yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara 41 730 plakalı demir yüklü kamyon çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.

KAMYON ŞÖFÖRÜ ARACINI TERK EDİP KAÇTI

Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu. (AA)

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uşak izmir Karayolu trafik kazası demir kamyon

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