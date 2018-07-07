Uşak'ta katliam gibi kaza! Demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 1 ölü, 17 yaralı!

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara 41 730 plakalı demir yüklü kamyon çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, acil sağlık ekipleri, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısının artabileceği bildirildi.
Araçlara çarpan kamyon olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede terk edilmiş şekilde bulundu. (AA)
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