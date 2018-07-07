Uşak'ta korkunç kaza! Kamyon kırmızı ışıkta araçları biçti: 2 ölü, 17 yaralı

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında meydana geldi. İddialara göre 41 SH 730 plakalı Sedat T. idaresindeki demir yüklü kamyon frenlerinin boşalması nedeniyle kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen açların arasına daldı. 7 aracı önüne alarak sürükleyen kamyon ortalığı savaş alanına çevirirken kazada 5 yaşındaki bir çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 18 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi atına alındı.

BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kazaya neden kamyon olay yerine 6 km uzakta bariyerlere çarparak durabildi. Kamyon sürücüsü Sedat T. ve oğlu gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden çocuğun kimliği henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Uşak’ta akşamüzeri meydana gelen kazada ölü sayısı 2’ye yükselirken ölenlerin 3 ve 8 yaşındaki kardeşler olduğu öğrenildi. Kazada 2’si ağır 17 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Uşak-İzmir karayolu Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu kavşağında saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada 1 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken 3’ü ağır 18 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun isminin Mustafa Temel (3) olduğu öğrenilirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ablası Melek Temel’inde (8) tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.