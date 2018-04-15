Uşak'ta vahşet! Sadece iskeleti kalmış halde bulundu!

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Comburt köyü kırsalında kimliği belli olamayan iskelet haline dönmüş erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, iskelet haline dönen ceset köylüler tarafından bulundu. Durumu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen Banaz İlçe Jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaptı. Cesedin büyük bir bölümünün vahşi hayvanlar tarafından yenildiği saptanan ürkütücü olay sonrasında cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için iskelet Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İHA'nın haberine göre cesedi bulan köylülerin jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda, bulunan erkek cesedinin Uşak’ta ikamet eden aynı köyden akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu ve bulunan iskeletin ona ait olabileceği hakkında bilgi verdikleri öğrenildi.
Olayla ilgili Jandarma tarafından çok yönlü soruşturma devam ediyor.
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