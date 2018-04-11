Uşak trafik kazası: 1 ölü

Uşak merkezde meydana gelen kazada ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza D-300 karayolu üzeri Bozkuş köyü yakını Havalimanı kavşağına yakın bir yerde meydana geldi. Ersin Ertuğrul’un kullandığı motosiklet ile 64 AJ 161 plakalı ticari araç çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü Ersin Ertuğrul olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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