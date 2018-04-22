HABER

Uşak Valiliği'nden 28 çocuğa taciz ve kötü muamele ile ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

 UŞAK Valilği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına adı karışan yurt yönetim memuru V.Ş.'nin memurluktan atıldığını, yurt müdürü S.D.'nin görevden alınıp başka ile atandığını, 6 bakıcı annenin ve kalorifer görevlisinin işine son verilirken, 5 personelin de görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.

Uşak Valiliği'nden 28 çocuğa taciz ve kötü muamele ile ilgili açıklama

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valilği, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen 28 çocuğa yönelik cinsel istismar, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret suçlarına adı karışan yurt yönetim memuru V.Ş.'nin memurluktan atıldığını, yurt müdürü S.D.'nin görevden alınıp başka ile atandığını, 6 bakıcı annenin ve kalorifer görevlisinin işine son verilirken, 5 personelin de görev yerinin değiştirildiğini açıkladı.
Uşak Valiliği, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda 2014 yılı ve öncesinde aralarında yurt müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, bakıcı anneler ve hademenin de bulunduğu 16 kişinin, 28 kız ve erkek çocuğa cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulunmalarıyla ilgili yargılanmaları sürerken, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçileri tarafından iddiaların ardından yapılan soruşturma sonucunda, cinsel istismarla suçlanan yurt yönetim memuru V.Ş.'nin memurluktan atıldığı, olayların üzerini kapattığı ileri sürülen yurt müdürü S.D.'nin idarecilikten alınıp, başka ile atandığı, 6 bakıcı annenin ve kalorifercinin işine son verildiği, 5 personelin de görev yerlerinin değiştirildiğini belirtildi. Açıklamada, dava sürecinin Valilik ve kurum avukatları tarafından titizlikle takip edildiği, yayın yasağı için de başvuruda bulunulduğu ifade edildi.
Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'ndaki 28 çocuğa cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen, aralarında yurt müdürü, yöneticiler, öğretmen, bakıcı anneler ve hizmetlinin de bulunduğu 16 sanığın geçen 19 Nisan'da, 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Uşak Valiliği'nden 28 çocuğa taciz ve kötü muamele ile ilgili açıklamaUşak Valiliği'nden 28 çocuğa taciz ve kötü muamele ile ilgili açıklama

Seçim öncesi siber saldırı uyarısıSeçim öncesi siber saldırı uyarısı
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldiSuudi Arabistan'da neler oluyor? Riyad Polis Sözcülüğünden açıklama geldi
24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Murat Başoğlu, sosyal medyaya döndü! Ebru Polat çıldırdı

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

İYİ Parti’nin oy oranı yüzde kaç? 24 Haziran seçimlerinde hangi partiler barajı geçecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Arkadaşına kendini tabancayla vurdurdu! Sebebi 'yok artık' dedirtti

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Anneannesini boğarak öldürdü, sonrasında yaptıkları şoke etti

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

Herkes Kızıl Ordu bağlamacısını konuşuyor

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.