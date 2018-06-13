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Uşak'ta 10 kişiye ByLock tutuklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 13:42 | Son Güncelleme

UŞAK merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen 13 kişinin yakalanması için geçen hafta operasyon başlattı. Uşak merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Sakarya ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Uşak'a getirilen ve sorgularının tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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