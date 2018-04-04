Uşak’ta 12 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Uşak polisinin yaptığı rutin denetimlerde kimlik sorduğu bir şahıs 12 ayrı suçtan aranan kişi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi yapılan kontroller sırasında, T.T. (41) isimli şahıs görevli ekibe verdiği kimlik belgesinin üzerinde kendi fotoğrafı olduğu ancak A.T. isimli şahıs adına düzenlenmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, yaralama, 5809 sayılı haberleşme kanunu’na muhalefet ve hakaret olmak üzere toplam 12 ayrı dosyadan arandığı ve 98 bin 640 TL adli para cezası bulunan kişi olduğu anlaşıldı.
Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli kurumlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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