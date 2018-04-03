Uşak’ta 5 araçlı zincirleme kaza: 6 yaralı

Uşak’ta sabah erken saatlerde meydana gelen zincirleme kazada 4 işçi servisi ile bir otomobil çarpıştı. Kazada işçi servislerinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, D-300 karayolu üzerinde Hacıkadem kavşağı ile Uşak Lisesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilk olarak Uşak’tan İzmir yönüne seyir halinde olan otomobil ile servis aracı olan bir midibüs çarpıştı. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, yine aynı yönden gelen Uşak Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan 3 servis aracı daha duran araçlara vurarak zincirleme kazaya neden oldular. Kazada işçi servislerinde bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle D-300 karayolu Uşak - İzmir yönü tek kontrollü olarak tek şeritten geçiş sağlandığı için ana yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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