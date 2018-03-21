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Uşak'ta 6 araç kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde farklı yerlerde park halinde bulunan 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı.

Ramazan ÇETİN/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Ulubey ilçesinde farklı yerlerde park halinde bulunan 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından benzin dökülerek yakıldı.
Olay, bu sabaha karşı, Ulubey ilçesi Kışla köyünde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından Kışla köyünün farklı yerlerinde park halinde bulunan 4 biçerdöver, 1 traktör ve 1 otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Araçlarının yandığını görenler, ilk müdahaleyi yaparken; itfaiye ekipleri tarafından yangınlar söndürüldü. Vatandaşlar, yangına müdahale etmek için köydeki yangın söndürme tankerlerini kullanmak istedi ancak kundaklamaya olayına karışan kişi ya da kişilerin iki ayrı tankerin de laskitlerinin havasını indirdiği ortaya çıktı. Kundaklama sonucu 2 biçerdöver ile traktör kullanılamaz hale geldi, diğerlerinde hasar oluştu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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