Uşak’ta aynı fabrika 6 yılda üçüncü kez yandı

Uşak’ta meydana gelen fabrika yangını söndürülmeye çalışılırken, aynı fabrikada 6 yıl içinde 3’üncü kez yangın çıktığı öğrenildi.

Uşak merkez Göğem köyü yolunda tekstil teleflerinin geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangına ilk olarak fabrika işçileri müdahalede bulunurken, çok sayıda itfaiye ekibi de olay yerine sevk edildi. Fabrika işçileri yangının büyümemesi için tekstil balyalarını yangın yerinden uzaklaştırmaya çalışırken. Rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Uşak’ta sahibi çoğu kez vergi rekortmenleri arasına giren fabrikada 2012 ve 2014 yıllarında da büyük çaplı yangın çıkmıştı.