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Uşak’ta çatıdan düşen 2 işçiden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 10:46 | Son Güncelleme

Uşak merkezde meydana gelen iş kazasında 4 katlı inşaatın çatısından düşen 2 işçiden birisi hayatını kaybetti, birisi de ağır yaralandı.İş kazası Uşak merkez Karaağaç Mahallesi 1.

Uşak merkezde meydana gelen iş kazasında 4 katlı inşaatın çatısından düşen 2 işçiden birisi hayatını kaybetti, birisi de ağır yaralandı.
İş kazası Uşak merkez Karaağaç Mahallesi 1. Şehitler Sokak’taki bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın çatısında çalışan Mehmet Özdemir (38) ve Arif Acun (37) iskele kurarken dengelerini kaybederek birlikte aşağıya düştüler. İşçilerden Mehmet Özdemir yan evin teras balkonuna düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçi Arif Acun ise inşaat ve yan evin arasından yere düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Acun’un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken vücudunda çok sayıda kırık oluştuğu bildirildi.
Hayatını kaybeden Mehmet Özdemir’in cansız bedeni savcılığın incelemesinden sonra Uşak Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Özdemir’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri meydana gelen olay ve inşaat firması hakkında soruşturma başlattı.

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