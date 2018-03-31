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Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 07:53 | Son Güncelleme

Uşak polisi zehir tacirlerine nefes aldırmadan operasyonlarına devam ederken, 314 adet uyuşturucu hap ve 40 Gram eroin ele geçirdi.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik yaptığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Uşak’ta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak polisi zehir tacirlerine nefes aldırmadan operasyonlarına devam ederken, 314 adet uyuşturucu hap ve 40 Gram eroin ele geçirdi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine ve sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesine yönelik yaptığı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan son operasyonda 314 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 40 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayda 4 şüpheliye “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde Satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan işlem yapılırken, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan Z.A. (36) isimli şüpheliyi de gözaltına aldı.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

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