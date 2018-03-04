Uşak’ta evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Uşak’ta evinin penceresinden düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay bu akşam saatlerinde Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi Şehit Hamza Topuk Sokak’ta meydana geldi. 90 yaşında ve alzheimer hastası olduğu öğrenilem Emine Suna isimli yaşlı kadın 3. katta bulunan evinin penceresinden yere düştü.
Düştüğü yerde hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmada başlatıldı.
Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi
Kuzey Kore'den Trump'ın görüşme isteğine sert yanıt
AK Parti'den erken seçim ve sürpriz CHP iddiası
Beyaz Saray'da silah sesleri! Kırmızı alarm verildi
Nurettin Yıldız'dan olay yaratacak sözler!
Meral Akşener fena patladı! 'Elini kırarım'
Boşanmak istedi, hayatından oldu
Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü!
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Eşini metresiyle yakaladı! Sokak ortasında şoke eden yüzleşme
Padişahların sırları
Okuyucu Yorumları 0 yorum