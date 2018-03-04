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Uşak’ta evin penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Uşak’ta evinin penceresinden düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay bu akşam saatlerinde Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi Şehit Hamza Topuk Sokak’ta meydana geldi.

Uşak’ta evinin penceresinden düştüğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay bu akşam saatlerinde Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi Şehit Hamza Topuk Sokak’ta meydana geldi. 90 yaşında ve alzheimer hastası olduğu öğrenilem Emine Suna isimli yaşlı kadın 3. katta bulunan evinin penceresinden yere düştü.
Düştüğü yerde hayatını kaybeden yaşlı kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmada başlatıldı.

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